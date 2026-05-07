Воронежцам объяснили, почему в ряде домов нет воды после устранения аварии

Жители Коминтерновского района остались без ресурса вечером 6 мая.

Источник: АиФ Воронеж

Вода вернулась во многие дома жителей Коминтерновского района Воронежа после масштабного отключения, которое произошло вечером 6 мая. Однако некоторые горожане, несмотря на завершение ремонта водовода, до сих пор остаются без ресурса.

В Росводоканале отметили, что специалисты организации фиксируют каждое обращение от жителей, в домах которых пока не восстановлено водоснабжение, и оперативно принимают меры. Сейчас они объезжают повысительно‑насосные станции, чтобы вручную запустить оборудование. При этом в компании подчеркнули, что повысительные насосы, которые расположены в подвалах многоквартирных домов, должны запустить сотрудники управляющих компаний.

Для предотвращения повреждения трубопровода при резких скачках давления, которые могут возникнуть во время прохождения воды через воздушные пробки, специалисты контролируют процесс стравливания воздуха из системы.

Отметим, что процесс восстановления водоснабжения занимает некоторое время.