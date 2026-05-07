1,7 млн рублей потратят на обновление кабинетов в Нижегородском кремле

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» начало процедуру закупки для проведения текущего ремонта трех кабинетов, расположенных в историческом здании Нижегородского кремля. Объявление о проведении тендера опубликовано на специализированном портале государственных закупок.
Общая сумма, выделенная на эти цели, составляет 1,7 миллиона рублей, что является начальной (максимальной) стоимостью контракта.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит провести ремонтные работы в помещениях с номерами 205, 206 и 218, которые находятся в первом корпусе (1А) на территории кремлевского комплекса. Перечень работ включает демонтаж существующих покрытий потолков, полов и стен. Далее предполагается монтаж современных подвесных потолков, укладка паркетной доски и оклейка стен стеклообоями.
Кроме того, в план работ входит замена устаревших отопительных радиаторов, а также установка новых осветительных приборов и прокладка современной электропроводки. Важным условием является обязательное наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.
Ограничительный срок для завершения всех ремонтных мероприятий установлен до 28 августа 2026 года. На выполненные работы будет предоставлена гарантия сроком на два года.
Ранее нижегородцев приглашают на слушания по исполнению бюджета города за 2025.