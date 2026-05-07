Обновлённый Superjet-100 может начать регулярные рейсы в конце 2026 года

Полностью импортозамещённый лайнер готов к серийным поставкам.

Источник: Хабаровский край сегодня

Полностью российский авиалайнер Superjet-100 готов к серийным поставкам. После получения сертификата типа самолёт, который производят в Комсомольске-на-Амуре, сможет выполнять регулярные рейсы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

О готовности самолета к серийному производству сообщил накануне в интервью ТАСС глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, сертификация лайнера запланирована на август 2026 года. Первая серийная машина прошла заводские испытания.

Сейчас в различной степени готовности находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.

О прохождении испытаний отечественного двигателя ПД-8 для Superjet регулярно рассказывают в корпорации Ростех. На днях силовая установка доказала надежность и устойчивость при эксплуатации в условиях шквалистого града.

