Обновлённый Superjet-100 может начать регулярные рейсы в конце 2026 года

Полностью российский авиалайнер Superjet-100 готов к серийным поставкам. После получения сертификата типа самолёт, который производят в Комсомольске-на-Амуре, сможет выполнять регулярные рейсы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О готовности самолета к серийному производству сообщил накануне в интервью ТАСС глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, сертификация лайнера запланирована на август 2026 года. Первая серийная машина прошла заводские испытания.
Сейчас в различной степени готовности находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.
О прохождении испытаний отечественного двигателя ПД-8 для Superjet регулярно рассказывают в корпорации Ростех. На днях силовая установка доказала надежность и устойчивость при эксплуатации в условиях шквалистого града.