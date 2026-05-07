Пермячка заплатит 5 тысяч рублей за оскорбление сотрудников электросетей

Жительница Перми заплатит штраф за оскорбление сотрудников электросетевой компании.
Женщина разместила в соцсетях оскорбительный видео-пост в ответ на отключение электричества за неуплату долгов.
Хозяйка частного жилого дома, который расположен в Орджоникидзевском районе столицы Прикамья, не оплачивала коммунальные счета за электричество и накопила значительную сумму задолженности за потреблённую электроэнергию.
Поставщик электроэнергии предварительно много раз предлагал своей клиентке погасить образовавшийся долг, но неплательщица законные требования проигнорировала. Поэтому энергосбытовая компания в соответствии с законодательством уведомила недобросовестного потребителя об ограничении подачи электроэнергии. Специалисты «Россети Урал» произвели отключение.
Женщина в свою очередь в ответ на отключение от сети разместила в своём аккаунте в социальной сети пост с видеозаписью оскорблений сотрудников электросетевой компании.
Энергетики передали материалы в правоохранительные органы. Те, в свою очередь провели расследование и отправили дело в суд.
Мировой суд судебного участка N4 Орджоникидзевского района Перми признал пермячку виновной и вынес решение о штрафе в пять тысяч рублей за оскорбление сотрудников компании «Россети Урал». Женщину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».
Эксперты компании отмечают, что если штраф правонарушительница не оплатит, на неё могут наложить дополнительный штраф или использовать в отношении неё административный арест на срок до 15 суток, или привлечь к обязательным работам длительностью до 50 часов.