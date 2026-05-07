Развитие бизнеса в арктических условиях — тема рабочей встречи предпринимателей Норильска и красноярского центра «Мой бизнес»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Агентство развития Норильска приглашает предпринимателей и представителей туркластера «Арктический» на рабочую встречу «Меры поддержки для арктического бизнеса» с представителями Красноярского краевого центра развития бизнеса «Мой бизнес».

Источник: НИА Красноярск

На ней планируется обсудить перспективы сотрудничества и доступные меры поддержки малого и среднего бизнеса в арктических условиях.

Речь в частности пойдет о возможностях финансирования от региона и льготных продуктах, а также о нефинансовой поддержке — образовательных программах, консультациях и услугах от подразделений центра «Мой бизнес» (Центра экспорта, Центра кластерного развития, Центра поддержки предпринимательства, Учебного центра и Центра агрокомпетенций).

Сотрудники подразделений расскажут в том числе о взаимодействии предприятий с органами государственной власти и местного самоуправления, а также о создании совместных кластерных проектов в Красноярском крае.

Встреча состоится 15 мая на Кухне городских идей АРН (2 этаж ОКЦ «Башня», Ленинский пр, 1) в 17 часов.

Участие во встрече бесплатное по предварительной регистрации на сайте arnorilsk.timepad.ru/event/3966522/

16+