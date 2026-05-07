«Хит Машинери» запускает долгосрочную аренду и операционный лизинг экскаваторов Hitachi

Официальный дистрибьютор строительных машин и оборудования Hitachi в России расширяет возможности доступа к пользованию современной техникой. Новая программа «Хит Машинери» позволит компаниям Дальнего Востока и Сибири без первоначального взноса получать в пользование новые гусеничные экскаваторы ZX200LC-5G и ZX380LC-5A полной массой 20−35 тонн. При этом дистрибьютор берет на себя все эксплуатационные расходы, за исключением ежедневной заправки топливом, что снижает финансовую нагрузку на бизнес заказчика и значительно уменьшает риски владения техникой.
Воспользоваться услугой операционного лизинга могут компании, задействованные в реализации крупных проектов с горизонтом планирования не менее 12 месяцев. Поскольку машины не ставятся на баланс лизингополучателя, еще одним требованием является определенное географическое положение объекта, на котором работает техника. Он должен находиться в радиусе 500 километров от действующих сервисных центров «Хит Машинери» в Хабаровске, Владивостоке и селе Чигири в Благовещенском районе Амурской области. Это связано с необходимостью оперативного реагирования сервисных бригад при интенсивной эксплуатации экскаваторов.
В рамках договора заказчикам оказываются такие услуги, как регламентное техобслуживание, устранение неисправностей, замена деталей и агрегатов при заводском браке и в случае естественного износа, обеспечение необходимыми смазочными материалами. Перед использованием машин проводится вводный инструктаж сотрудников строительной компании. Для контроля за состоянием техники используется телематическая система, данные которой ложатся в основу ежедневных отчетов о работе экскаваторов. Таким образом, заказчик полностью освобождается от затрат на содержание оборудования и склада для хранения техники и запчастей, а кроме того, на организацию работы собственных сервисных служб.
Программа также предполагает услугу долгосрочной аренды новых экскаваторов. При этом «Хит Машинери» осуществляет полное техническое сопровождение машин, а оплата производится только за время выполнения конкретных задач, что обеспечивает экономию и дает возможность направить освободившиеся средства на развитие компании. Такая схема подойдет заказчикам с незначительными инвестиционными бюджетами, а также тем, кто не может сразу выделить крупную сумму на закупку новой техники.
Опыт успешного применения долгосрочной аренды уже получен на инфраструктурных объектах федерального значения. В частности, в ходе строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург «Хит Машинери» передал в аренду несколько десятков экскаваторов Hitachi серии ZX330 до 2027 года, при этом средняя суточная наработка техники на объекте достигает 20 часов. Кроме того, на участках магистрального газопровода «Сила Сибири» в течение четырех лет эксплуатировались 44 единицы техники с фиксированной минимальной оплатой за 10-часовую смену.
«Мы видим, как в условиях высокой ключевой ставки и удорожания кредитов компании Дальнего Востока и Сибири ищут способы сохранить темпы обновления парков без потери ликвидности. И мы предлагаем им такие решения, которые позволят получить доступ к современной спецтехнике Hitachi без крупных начальных вложений и забот о ее обслуживании. За счет глубокой экспертизы в области сервиса мы минимизируем простои, которые в полевых условиях съедают львиную долю бюджета, и гарантируем предсказуемость затрат на весь срок лизинга. В результате клиент платит только за фактическое использование техники, сохраняя средства для других задач бизнеса. Программа операционного лизинга и долгосрочной аренды от нашей компании — это не просто гибкие инструменты использования техники, а комплексный сервис, в рамках которого мы обеспечиваем работу наших экскаваторов на результат заказчика», — отметил Михаил Брычков, коммерческий директор «Хит Машинери».
Условия услуги «Экскаваторы Hitachi без первоначального взноса в аренду по ставке 2 800 ₽ в час»:
ставка 2 800 ₽/час — базовая, применима при минимальном сроке аренды 12 месяцев; перечень доступных моделей ограничен; обслуживание включено, топливо оплачивается отдельно; зона эксплуатации — в радиусе 500 км от сервисных центров компании; акция действует до 31.12.2026 или до исчерпания техники.
