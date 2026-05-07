В Беларуси подорожали билеты на поезда и электрички

Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки. Это предусмотрено новым постановлением ведомства, которое опубликовано на Национальном правовом портале.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Так, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях выросли в среднем на почти 27%.

Например, за билет в пределах одного тарифного пояса теперь нужно будет заплатить на 54 копейки больше — 2,54 рубля.

Что касается стоимости билетов на региональных линиях, то тарифы зависят от расстояния, класса поезда и ряда других факторов. В среднем стоимость проезда в поезде экономкласса выросла на 11 копеек, до 52 копеек за одну зону проезда, и на 1,1 копейки, до 5,2 копейки за 1 километр проезда.

На межрегиональных линиях в поездах бизнес-класса стоимость проезда увеличилась в диапазоне 0,7−23,21 рубля, до 5,12−168,28 рубля в зависимости от расстояния, типа подвижного состава и вагона.

Кроме этого, постановление МАРТ пересмотрело стоимость проездных документов, тарифы на перевозку багажа и т. д.

В прошлый раз о повышении тарифов на проезд в поездах и электричках мы рассказывали в июле 2025 года.

Ранее мы писали, что Белорусская железная дорога с 1 мая ввела скидку в размере 50% для пенсионеров на билеты в региональных поездах экономкласса.