Патриотические акции и Уроки мужества: волонтеры и сотрудники Ачинского ПНЗ провели ряд мероприятий в преддверии Дня Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии 9 мая по всей стране проходят патриотические акции. Волонтеры и сотрудники Ачинского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») традиционно организовали серию мероприятий для школьников, студентов и жителей города.
Вместе с активистами «Движения Первых» волонтеры завода благоустроили территорию у мемориала 125 воинам, умерших в шести ачинских госпиталях.
Также добровольцы навели порядок у могилы прославленного земляка — героя Советского Союза Ивана Лапенкова, награжденного высшей наградой СССР за мужество и отвагу в операции по форсированию реки Висла.
Его именем в 1980 году в Ачинске назван проспект, а в 2020 году — школа № 16.
Школьники и взрослые собрали с территории захоронений мусор и возложили корзины цветов, почтив память героев 1940-х минутой молчания.
Традиционно в преддверии Дня Победы сотрудники завода провели серию Уроков мужества.
В мероприятиях приняли участие активисты из «Движения первых». В ходе урока школьники узнали факты, которые позволили по-новому взглянуть на крупные Победы СССР в Великой Отечественной войне. Особенно впечатлил ребят рассказ о героическом труде работников Саратовского НПЗ и о нефтяной подводной «артерии жизни», которая осуществляла поставки топлива в блокадный Ленинград по дну Ладожского озера.
Также Уроки мужества прошли в заводском музее, где для рассказа о вкладе нефтяников в Победу был создан специальный экспонат — «нефтяная» карта военных лет -, а также подобрана картотека интересных фактов о работе нефтяной промышленности в годы войны.
В Ачинском техникуме нефти и газа и Лицее № 1 прошли патриотические уроки «Топливо Победы» в рамках которых молодежи предложили решить задачи, с которыми в годы Великой Отечественной войны успешно справились наши героические предки.
Ребята разрабатывали пути доставки топлива в блокадный Ленинград, способы маскировки нефтеперерабатывающего завода, чтобы его не было видно военным летчикам и другие. После решения инженерных задач школьники посмотрели фильм «Война моторов» о самоотверженной работе нефтяников, благодаря которой Красная Армия бесперебойно снабжалась горючим и пригласили познакомиться с познавательным онлайн-проектом «Топливо Победы», подготовленным агентством ТАСС совместно с компанией «Роснефть».
Патриотические акции «Знамя Победы», «Песни победы» прошли на предприятии, а для семей работников организовали конкурсы и традиционно экскурсии «Ачинск тыловой», маршрут которых был составлен совместно со специалистами Ачинского краеведческого музея. Сотрудники предприятий компании поздравили ветеранов завода, имеющих статус «Дети войны», приняли участие вместе с горожанами в акции «Сад Памяти».
На площади Нефтяников АНПЗ организовал для жителей города праздничное мероприятие с тематическими локациями. С концертными номерами выступили творческие коллективы из Ачинска и Красноярска, а волонтеры угостили участников солдатской кашей.
Стоит отметить, что патриотические акции проводятся волонтерами и сотрудниками Ачинского НПЗ круглый год. В рамках корпоративной программы НК «Роснефть» «Платформа добрых дел», волонтеры предприятия проводят встречи с ветеранами, акции и творческие конкурсы, направленные на сохранение исторической памяти о героизме и мужестве российского народа. В Ачинске волонтеры нефтеперерабатывающего завода планируют в этом году вовлечь в патриотические мероприятия более шести с половиной тысяч взрослых и юных ачинцев.