Отсутствие мобильной связи инвесторам не помеха, считают брокеры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Даже на фоне ограничений мобильного интернета клиенты ВТБ могут держать портфель под контролем, поскольку мобильное приложение банка включено в «белые списки» Минцифры.
Сделки можно совершать в мобильном приложении и его веб-версии в сети Wi-Fi, через систему QUIK с компьютера на проводном или Wi-Fi-подключении, а также подавать голосовые поручения по телефону для совершения сделок.
Эксперты брокера советуют заранее подготовиться к ограничениям мобильной связи. Во-первых, можно заблаговременно выставить защитные приказы — они хранятся на серверах брокера и исполняются автоматически.
«С 8 мая начнутся операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила — это может способствовать росту рынка акций. Поучаствовать в этом росте можно через индексный фонд “Индекс Мосбиржи” (EQMX) или перспективные акции ИТ и финансового сектора», — прокомментировал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.
Эксперты банка подчёркивают, что не стоит совершать эмоциональных сделок сразу после включения интернета. Дисциплина и систематичность остаются главными правилами инвестора в любой ситуации.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.