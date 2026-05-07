Нижегородская область вошла в топ-5 госзакупщиков лекарств

Объем поставок медикаментов в регион вырос более чем в два раза.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская область стала лидером в России по темпам роста государственных закупок лекарств в начале 2026 года. По итогам января-марта объем поставок медикаментов в регион увеличился сразу на 162% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на аналитиков «Курсор».

При этом регион вошел и в число крупнейших заказчиков страны. В общероссийском рейтинге по объему государственных закупок лекарств Нижегородская область заняла пятое место.

За первые три месяца 2026 года через систему госзакупок в регион поставили лекарств почти на 8,8 миллиарда рублей. Доля Нижегородской области в общем объеме государственных закупок медикаментов по стране составила около 4%.

По данным аналитиков, наиболее активно в России в начале года закупались вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри», а также препараты «Трилекса» и «Тивикай». Эксперты связывают рост закупок с обновлением запасов лекарств и увеличением объемов поставок для государственных медучреждений.