Нижегородская область вошла в топ-5 госзакупщиков лекарств

Нижегородская область стала лидером в России по темпам роста государственных закупок лекарств в начале 2026 года. По итогам января-марта объем поставок медикаментов в регион увеличился сразу на 162% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на аналитиков «Курсор».