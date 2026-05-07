Красноярский край сохранил высокий кредитный рейтинг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне АА+(RU) по национальной шкале.
Прогноз — «Позитивный», что означает потенциальное повышение оценки в ближайшие 12−18 месяцев, сообщает пресс-служба Минфина края.
По данным агентства, финансовая устойчивость региона обеспечивается низким уровнем долговой нагрузки, стабильным ростом доходов, значительным объемом налоговых и неналоговых поступлений, а также высокой долей капитальных расходов. Существенную роль играет и сильная экономическая база края.
В 2025 году доходы и расходы бюджета увеличились по сравнению с предыдущим годом. Снижение поступлений по налогу на прибыль организаций было компенсировано ростом НДФЛ и других ключевых налогов, в том числе связанных с использованием природных ресурсов.
Доля налоговых и неналоговых доходов в структуре бюджета в период 2022—2026 годов прогнозируется на уровне около 92%. Бюджет развития региона составляет порядка 18% от всех расходов, при этом значительная часть капитальных вложений финансируется за счёт собственных средств края.
Государственный долг Красноярского края на начало года составил 67,5 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки остаётся низким — 16,4% к доходам. В структуре долга преобладают бюджетные кредиты с длительными сроками погашения, коммерческие заимствования отсутствуют, риски рефинансирования оцениваются как минимальные.
Отдельно отмечается, что в апреле региону было списано 5,5 млрд рублей бюджетных кредитов, что позволило снизить объём госдолга на 7,7%.
Вице-премьер Владимир Бахарь: «Решение агентства означает для нас подтверждение финансовой устойчивой региона и говорит о его платежеспособности. Вместе с тем в текущих условиях нам важно развивать экономику и укреплять доходную базу, чтобы сохранить сбалансированность бюджета и обеспечить ресурсами решение задач, поставленных руководством страны и края».