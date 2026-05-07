Кто пошьет сарафан? Легкая промышленность столкнулась с тяжелыми вызовами

Нынче в моде этнические мотивы из самых народных глубин. Куда ни глянь, везде требуется свое, родное. С аутентичными костюмами в приволжских регионах все в порядке: русские, татары, башкиры, чуваши, мордва, марийцы и удмурты — всем есть что предъявить на подиумах. И фантазий на народные темы нашим модельерам не занимать. Но почему тогда прилавки не завалены отечественной одеждой? Увы, легпром остается одной из самых проблемных отраслей страны. Как перевести народное творчество на рельсы успешного бизнеса и ответить на вызовы современности? Об этом профессионалы отрасли, представители власти и эксперты говорили на II Всероссийском форуме производителей одежды, который прошел в Ульяновске в конце апреля.
Отрезы из сундуков.
Помнится, в одной народной песне молодые кузнецы предлагают Дуне сшить сарафан из лопушка. Песня-то шуточная. Однако дефицит отечественного текстиля в наше время — отнюдь не шуточная проблема. За примерами далеко ходить не надо. Дизайнер, художественный руководитель театра моды Ольга Букина (Пенза), рассказывая об одной из привезенных ею на форум коллекций одежды под названием «Коза рогатая», поведала корреспонденту «РГ», что образцы пошиты… из советских тканей, извлеченных из «бабушкиных сундуков».
«Кинули клич по городу, и нам все это принесли. И насколько же высоко качество этих тканей! Есть ткани тридцатых-сороковых годов, они до сих пор в рабочем состоянии. Мы использовали кружева — некоторым больше ста лет, и они до сих пор смотрятся роскошно. Когда не из чего шить, мы берем старые вещи и начинаем их переделку», — рассказала руководитель театра моды.
Подтверждает эти слова и креативный директор бренда KUZINA Ирина Малова (Ульяновск). Она признается, что из-за дефицита сырья шьет из китайских, турецких и индийских тканей. Ведь в России сейчас фактически производят только лен и хлопок.
«Нам нужна жесткая защита от внешней конкуренции. Китайские производства сильно ущемляют нас по ценам, и конкурировать с ними мы просто не можем. Нам необходимо оградить рынок от завоза нелегальной продукции и поставить на более высокий автоматизированный уровень собственные предприятия», — уверена Ирина Малова. По ее мнению, именно здесь государству нужно войти в сопартнерство с бизнесом. «У нас отлично растет техническая конопля, из нее можно делать множество видов отличной ткани. Но чтобы построить фабрику по ее глубокой переработке, нужны огромные вложения, которые без помощи государства не осилить», — резюмировала эксперт.
Чужое нельзя, а своего нет.
Понятно, что для пошива одежды в промышленных масштабах вариант с «бабушкиными сундуками» не годится. А если выпускаешь форменную одежду для серьезных служб, то здесь использование отечественного текстиля и фурнитуры — просто требование закона. Генеральный директор ООО «Бостон» Эсхат Маликов (Ульяновск), выступая на пленарном заседании форума, посетовал на новые жесткие требования:
«Многие ведомства, сотрудники которых должны носить классический штатный костюм, регулярно интересуются нашей продукцией и хотят ее закупать. Раньше мы легко участвовали в торгах и поставляли форму для работников атомных электростанций — например Балаковской АЭС. Но с прошлого года правила игры резко изменились».
Как пояснил спикер, теперь от фабрик требуют обязательного подтверждения того, что костюмы действительно произведены в России. Основанием служит базовое постановление правительства N 719, которое действует еще с 2015 года. Однако именно недавние жесткие поправки к нему стали для швейников критическими: теперь Минпромторг требует использовать исключительно российское сырье. При попытке фабрики заявить характеристики своего товара в Торгово-промышленной палате выясняется, что все комплектующие импортные. В итоге на первом же пункте о происхождении ткани производители «срезаются». В стране осталось буквально три-четыре комбината по выпуску костюмных тканей, но качество их продукции недотягивает до того, которое заявляют в тендерах госзаказчики. Получается замкнутый круг.
Работа «за идею».
Не менее драматичная ситуация складывается и в сегменте розничных онлайн-продаж. Своей историей на форуме поделилась основатель ульяновского бренда «С. Лето» Ольга Столетова. Благодаря региональной программе поддержки компания вывела новый монопродукт на маркетплейс Wildberries.
«За первый квартал наша оборотная выручка составила солидные 2 238 617 рублей. Из этих денег комиссия самой площадки, дорогая логистика и налог УСН забирают львиную долю. В результате моя чистая прибыль со всего этого оборота составила всего 126 999 рублей!» — поделилась Ольга Столетова.
В зале зааплодировали такой точности, а ведущий дискуссии горько пошутил, что предприниматели работают «за идею». Спикер согласилась с такой оценкой. С одной стороны, старт получился быстрым. Но с другой — при сохранении таких темпов уже через восемь месяцев оборот превысит 20 миллионов рублей. В этот момент на бизнес ляжет обязанность по уплате НДС, что при нынешней копеечной марже мгновенно уведет баланс в глубокий минус. В финале предприниматель задала вопрос экспертам: как в таких жестких реалиях сохранить дело?
Чему радоваться.
Взгляд со стороны прилавка подтверждает эти выводы. Как рассказала корреспонденту «РГ» международный байер из Набережных Челнов (Татарстан) Регина Муратова, пустующих бутиков после ухода западных фирм в Приволжье нет и отечественные марки сегодня занимают уже более 60 процентов ассортимента. Однако в вопросах ценообразования импортозамещение пока дается непросто. «Если говорить откровенно, на сегодняшний день российский рынок предлагает достаточно высокую цену, — констатирует эксперт. — Мы еще не в силах дать покупателю такую стоимость, которая бы полностью закрыла все потребности».
Если говорить о госзаказах, нотку бодрости и оптимизма внес (в режиме онлайн-конференции) заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов: «Что касается корпоративного сектора, то в России сегодня действительно запускаются мощности, которые будут производить необходимые для костюмов ткани. Я думаю, что этот вопрос решаем». В продолжение своего выступления представитель ведомства подчеркнул, что Минпромторг готов оказать компаниям полную методическую поддержку и обеспечить включение в реестр.
Поддержал коллегу и зампредседателя Ульяновской ТПП Димитрий Кумунджиев. По его словам, реестр открыт и постоянно пополняется новыми позициями тканей. Достаточно зайти в базу и подобрать нужные материалы. В крайних случаях закон по-прежнему разрешает закупать импортное сырье, если в стране действительно нет нужных аналогов. Но доказывать эту необходимость через специальные разрешения должны сами госзаказчики, а не швейные фабрики.
Другая проблема — кадровый дефицит. Ирина Малова рассказывает о том, как сама растит специалистов: «У меня четверо детей, и вопрос профориентации стоит на повестке каждый день. Мы начали со своего ателье и стали приглашать туда ребят с восьми лет на модные интенсивы — чтобы показать ценность этого труда». По словам предпринимательницы, со временем эта инициатива выросла в проект «Академия Русской моды», поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. В рамках гранта взрослые студенты получили бесплатные ткани, обучение от ведущих экспертов отрасли и возможность отшить собственные коллекции, которые продемонстрировали на подиумах в Ульяновске и Москве.
Но если создатели авторских брендов ищут художников, то на крупных производствах не хватает обычных рабочих рук. Как рассказал корреспонденту «РГ» менеджер ООО «Бостон» Марсель Маликов, молодежь сегодня неохотно идет в швейные цеха, выбирая профессии, которые считает «более современными». В последнее время ситуация обострилась до предела. Особенно трудно найти конструкторов — кандидатов искали по всей стране с предложением переезда, но безуспешно. Чтобы закрывать бреши, предприятиям приходится использовать нестандартные методы: вводить частичную занятость и активно привлекать на стажировки и постоянную работу людей с ограниченными возможностями здоровья.
Форум в Ульяновске показал: отечественный легпром полон ярких идей и готов развиваться. Но чтобы сшить тот самый «сарафан» в масштабах всей огромной страны, бизнесу и власти предстоит решить еще немало сложных системных задач.