Кто пошьет сарафан? Легкая промышленность столкнулась с тяжелыми вызовами

Нынче в моде этнические мотивы из самых народных глубин. Куда ни глянь, везде требуется свое, родное. С аутентичными костюмами в приволжских регионах все в порядке: русские, татары, башкиры, чуваши, мордва, марийцы и удмурты — всем есть что предъявить на подиумах. И фантазий на народные темы нашим модельерам не занимать. Но почему тогда прилавки не завалены отечественной одеждой? Увы, легпром остается одной из самых проблемных отраслей страны. Как перевести народное творчество на рельсы успешного бизнеса и ответить на вызовы современности? Об этом профессионалы отрасли, представители власти и эксперты говорили на II Всероссийском форуме производителей одежды, который прошел в Ульяновске в конце апреля.