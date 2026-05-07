СМИ: Турция разработала собственную межконтинентальную баллистическую ракету

Агентство Bloomberg сообщает, что Турция вошла в «элитарный военный клуб», присоединившись к США, России и ограниченному числу других держав, обладающих подобным оружием. На этой неделе на выставке SAHA 2026 в Стамбуле Турция продемонстрировала межконтинентальную баллистическую ракету собственной разработки.
Новая гиперзвуковая ракета на жидком топливе (тетраоксид азота) получила название Yildirimhan («молниеносный», «громовержец»), в честь одного из султанов Османской империи с таким прозвищем.
Она способна развивать скорость от 9 до 25 Махов и может преодолевать существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, уточняет канал CNN Turk. Ракета приводится в движение четырьмя двигателями. Дальность ее полета составляет до 6000 километров, и она может нести боеголовку весом до 3000 килограммов.
В итоге она сможет запускать разведывательные спутники в режиме реального времени, предполагает Bloomberg.
Министр обороны Яшар Гюлер на выставке заявил, что Турция планирует использовать Yildirimhan «только в качестве средства сдерживания». При этом он предупредил, что, если Анкаре когда-либо потребуется использовать новую ракету в военных целях, «ни у кого не должно быть сомнений, что мы сделаем это без колебаний».