СМИ: Турция разработала собственную межконтинентальную баллистическую ракету

Министр обороны Яшар Гюлер на выставке заявил, что Турция планирует использовать Yildirimhan «только в качестве средства сдерживания». При этом он предупредил, что, если Анкаре когда-либо потребуется использовать новую ракету в военных целях, «ни у кого не должно быть сомнений, что мы сделаем это без колебаний».