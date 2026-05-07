Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Турция разработала собственную межконтинентальную баллистическую ракету

Турция готова испытать ракету, в пределах досягаемости которой окажется большая часть Европы и Ближнего Востока и которая может изменить баланс сил в регионе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg сообщает, что Турция вошла в «элитарный военный клуб», присоединившись к США, России и ограниченному числу других держав, обладающих подобным оружием. На этой неделе на выставке SAHA 2026 в Стамбуле Турция продемонстрировала межконтинентальную баллистическую ракету собственной разработки.

Новая гиперзвуковая ракета на жидком топливе (тетраоксид азота) получила название Yildirimhan («молниеносный», «громовержец»), в честь одного из султанов Османской империи с таким прозвищем.

Она способна развивать скорость от 9 до 25 Махов и может преодолевать существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, уточняет канал CNN Turk. Ракета приводится в движение четырьмя двигателями. Дальность ее полета составляет до 6000 километров, и она может нести боеголовку весом до 3000 килограммов.

Анкара планирует провести испытание Yildirimhan в конце этого года в Сомали, где расположена крупнейшая зарубежная военная база Турции и осенью появится космодром с выходом в Индийский океан.

Yildirimhan, по мнению экспертов, представляет собой качественный скачок в военных возможностях Анкары и меняет стратегический баланс на Ближнем Востоке, ставя под удар давнего противника Турции — Израиль.

Анкара планирует использовать новую ракету для вывода спутников на орбиту для расширения независимых оперативных возможностей страны — члена НАТО.

В итоге она сможет запускать разведывательные спутники в режиме реального времени, предполагает Bloomberg.

Министр обороны Яшар Гюлер на выставке заявил, что Турция планирует использовать Yildirimhan «только в качестве средства сдерживания». При этом он предупредил, что, если Анкаре когда-либо потребуется использовать новую ракету в военных целях, «ни у кого не должно быть сомнений, что мы сделаем это без колебаний».

Bloomberg обращает внимание, что президент Реджеп Тайип Эрдоган активно поддерживает усилия Турции по развитию независимой оборонной промышленности, способной производить военные самолеты, танки, БПЛА, фрегаты, а теперь и ракеты как для экспорта, так и для внутренних целей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше