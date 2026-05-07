1,5 млрд рублей выделят на модернизацию станции аэрации в Нижнем Новгороде

В бюджет Нижнего Новгорода на 2026−2028 годы заложили более 1,5 млрд рублей на второй этап модернизации Нижегородской станции аэрации. Проект решения появился на сайте гордумы.
Деньги на муниципальную долю софинансирования были перераспределены с других направлений. По информации издания «Коммерсантъ», решение уже приняли на заседании 7 мая, и в текущем году средства сняли с обслуживания муниципального долга, капремонта многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий. В последующие два года финансирование будет скорректировано за счет статей на модернизацию сетей освещения.
Предполагается, что эти средства пойдут в рамках реализации концессионного соглашения. Общий объем инвестиций во второй этап модернизации станции оценивается в 20 млрд рублей, в связи с чем планируется проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика.
Ранее сообщалось, что более 3,5 млрд решили взыскать с подрядчика Нижегородской станции аэрации.