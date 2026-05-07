В Крыму собирают первый урожай земляники

По информации Кратюка, в этом году ждут увеличения урожая минимум на 5−7% по сравнению с прошлым годом. На предприятии в селе Холмовка Бахчисарайского района землянику выращивают на 8 гектарах, а общая площадь, занятая этой ягодой в Крыму, составляет 21 гектар. В основном на полуострове выращивается клубника (она же земляника садовая) сорта «Клери» — он популярен и в Крыму, и в других регионах России. Выращиваем мы итальянский сорт «Клери», который в нашей местности показал себя достаточно хорошо. Получается сладкая с кислиночкой, а главное — транспортабельная ягода. На данный момент она нас устраивает. Это сорт раннего созревания, который отлично подошел к нашим климатическим условиям, — объяснил агроном предприятия Василий Лешкевич.