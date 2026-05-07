В Прикамья средняя цена бензина за первую неделю мая достигла 66,77 рублей

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона остается литр бензина АИ-98.
По данным Росстата, на неделе с 28 апреля по 4 мая средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла до 63,40 с 63,54 ₽, АИ-95 — 68,70 ₽ (+0,15). Бензин марки АИ-98 остался на уровне 94,46 ₽ Средняя цена за литр автомобильного бензина составляет 66,77 ₽ (+0,14).
В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской области — 66,90 (+0,06) руб. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,10 до 67,18 ₽, в Приволжском округе — с 65,35 до 65,38 ₽
Дизельное топливо в Прикамье теперь стоит 78,64 (+0,13) руб. за литр. В ПФО к началу мая средняя цена «дизеля» поднялась с 74,79 до 74,82 ₽, в целом по России — с 78,09 до 78,15 ₽
Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.