Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамья средняя цена бензина за первую неделю мая достигла 66,77 рублей

Рост стоимости литра бензина в среднем составил 14 копеек.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона остается литр бензина АИ-98.

По данным Росстата, на неделе с 28 апреля по 4 мая средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла до 63,40 с 63,54 ₽, АИ-95 — 68,70 ₽ (+0,15). Бензин марки АИ-98 остался на уровне 94,46 ₽ Средняя цена за литр автомобильного бензина составляет 66,77 ₽ (+0,14).

В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской области — 66,90 (+0,06) руб. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,10 до 67,18 ₽, в Приволжском округе — с 65,35 до 65,38 ₽

Дизельное топливо в Прикамье теперь стоит 78,64 (+0,13) руб. за литр. В ПФО к началу мая средняя цена «дизеля» поднялась с 74,79 до 74,82 ₽, в целом по России — с 78,09 до 78,15 ₽

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.