Головченко сказал о темпах инфляции в Беларуси в начале 2026

Инфляция в Беларуси по итогам первого квартала 2026 года замедляется, сообщает Sputnik.by со ссылкой на председателя правления Нацбанка Романа Головченко.
«Инфляция замедляется, ее динамика в годовом выражении складывается ниже траектории целевой. За январь-март 2026 года цены выросли на 1,6% при предельном параметре 2,5%», — подчеркнул Роман Головченко.
По его словам, в годовом выражении прирост потребительских цен в марте замедлился до 5,4% и есть все предпосылки к тому, что к концу года базовая инфляция сложится около 5%, а общая инфляция будет ниже целевого параметра, который установлен в 7%.
