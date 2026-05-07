Экспертиза одобрила проект многоквартирных домов на ул. Рабочей в Пионерском

Проект строительства многоквартирных домов на ул. Рабочей в Пионерском прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 7 мая. Документацию для экспертизы подготовили ООО «Западстройпроект» и «Сантермо-проект». В качестве экспертной организации выступила московская компания «Стройтехнология»..
Строительством займется ООО «Эссет менеджемент солюшнс», зарегистрированное в Одинцово. Учредителями выступают Мартирос Севикян и Денис Горин, который также является генеральным директором. Основной вид деятельности компании — деятельность по управлению фондами.
Техническим заказчиком значится калининградское ООО «Меркурий девелопмент», которым руководит Андрей Сысоев.
Дома построят на участке с кадастровым номером 39:19:000000:2141. Он предназначен для среднеэтажной жилой застройки. Его уточненная площадь составляет 14 267 кв. м, а стоимость по кадастру — 49,5 млн руб.
Ранее сообщалось, что в Пионерском на ул. Хуторской ООО «Эссет менеджмент солюшнс» приступает к первому этапу строительства трех семиэтажных домов. Их площадь составит 7358,21, 4692,3 и 8761,98 кв. м соответственно.