В Первоуральске восстановили дом, в котором в январе произошел взрыв газа

В Первоуральске завершают капитальный ремонт дома на улице Ильича, в котором в январе произошло ЧП. Строители уже восстановили несущие конструкции, отремонтировали помещения. Также жильцы получили выплаты в зависимости от размера ущерба — от 15 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале.