Часть сотрудников американских посольств не хотят покидать Россию

У 700 сотрудников американских посольств есть меньше месяца, чтобы покинуть Россию. Однако не все из них готовы смириться с этой перспективой. Как стало известно «Газете. Вру», десятки сотрудников диппредставительств США решили остаться из-за необоримой любви к России.
В селе Белый Рост уже третий день главная тема для бесед — новый алтарник местной церкви Святой Троицы. Он появился здесь совершенно неожиданно: ночью во время грозы молодой человек появился на пороге храма и стоял до тех пор, пока ему не открыли. По-русски он говорил с тяжелым американским акцентом.
Выяснилось, что молодой человек — один из сотрудников департамента по культуре посольства России в США по имени Майкл Духовны. Батюшку церкви он поразил своими познаниями о русской православной культуре, в скором времени влился в жизнь храма и принял простое православное имя — Давид.
Подтянутого благочестивого алтарника полюбили прихожане, которые уже не удивляются, что он бывший дипломат.
«Давид обходительный, добрый, на работу приезжает на велосипеде!» — рассказала «Газете. Вру» Светлана Репихова, одна из прихожанок церкви в селе Белый Рост. По ее словам, в свободное время американец ходит по лесам, громко смеется и обнимает березки.
История Давида — не единственная в своем роде. После того как официальная Москва распорядилась снизить число сотрудников в американских посольствах и консульствах на территории РФ на более чем 700 человек, некоторые из них оказались не готовы покинуть страну из-за необоримой любви к России.
«Действительно, таких дипломатов несколько, — рассказал “Газете. Вру” растерянный источник из американского посольства. — Мы не знаем, что с ними делать. Все купили себе ушанки, усиленно зубрят русские песни и народный балалаечный строй».
По данным «Газеты. Вру», некоторые из этих людей просто сбежали из посольства, чтобы их было сложнее отследить миграционным службам РФ.
Среди них — бывший сотрудник политического отдела Курт Морнингстар. Он стал учителем русского языка для бригады гастарбайтеров в Пензе. Морнингстара с удовольствием приняли в коллектив.
«Он согласился работать за 2000 рублей. Морнингстар сказал, что ему больше и не надо», — рассказал «Газете. Вру» подрядчик бригады.
Свою судьбу с Россией решили связать и два морских пехотинца из охраны посольства США: капрал Джек Патерсон и младший сержант Уильям Коннели (имена изменены, так как им может грозить военный трибунал за дезертирство. — «Газета. Вру»).
Патерсон, афроамериканец из штата Луизиана, устроился охранником на склад мягконабивной игрушки в Иваново.
«Он очень профессиональный парень, заставил наших ребят сбросить вес, ввел у нас сдачу нормативов “морских котиков”. И, самое главное, он не решает на работе сканворды!» — рассказал «Газете. Вру» представитель предприятия Николай Мамин.
Что же касается Коннели, то он устроился в бродячем цирке, о чем мечтал еще мальчиком. Американец решил работать с медведями. По словам его новых коллег, пока Коннели ищет общий язык с животными, надеясь договориться.
ВНИМАНИЕ. Чтобы уж точно избежать недопонимания, повторяем. Рубрика «Газета. Вру» — сатирическая. Все, что написано здесь, не имеет отношения к реальной действительности и предназначено только для того, чтобы развлечь вас, дорогие читатели.