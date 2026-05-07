Производство продуктов питания выросло в Нижегородской области

Индекс физического объема производства пищевых продуктов в Нижегородской области составил 102,5% за первые три месяца 2026 года. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.
По словам министра Николая Денисова, рекордный рост зафиксирован в производстве сливочного масла — его выпустили 2,9 тысячи тонн. Также на 24% увеличились объемы производства сыров, на 13% — мяса птицы, и на 12% — мясных полуфабрикатов. Положительную динамику показали и кондитерские изделия.
Всего за отчетный период предприятия отрасли отгрузили продукции на сумму 57,5 млрд рублей. Этот показатель на 4,7% превышает данные за аналогичный период прошлого года, что подтверждает стабильное развитие перерабатывающего сектора региона.
