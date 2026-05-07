Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство продуктов питания выросло в Нижегородской области

За первый квартал 2026 года выпуск продовольствия увеличился на 2,5%, а производство сливочного масла подскочило сразу на 60%.

Индекс физического объема производства пищевых продуктов в Нижегородской области составил 102,5% за первые три месяца 2026 года. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

По словам министра Николая Денисова, рекордный рост зафиксирован в производстве сливочного масла — его выпустили 2,9 тысячи тонн. Также на 24% увеличились объемы производства сыров, на 13% — мяса птицы, и на 12% — мясных полуфабрикатов. Положительную динамику показали и кондитерские изделия.

Всего за отчетный период предприятия отрасли отгрузили продукции на сумму 57,5 млрд рублей. Этот показатель на 4,7% превышает данные за аналогичный период прошлого года, что подтверждает стабильное развитие перерабатывающего сектора региона.

Ранее сообщалось, что рождаемость в Нижегородской области сократилась на 1,4%.