Публичные слушания по исполнению городского бюджета за 2025 год прошли в Нижнем Новгороде

Публичные слушания по исполнению городского бюджета Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год. Об этом сообщили в департаменте финансов администрации города.
Как рассказал в ходе доклада директор департамента финансов Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин, по итогам 2025 года доходы бюджета составили 76,2 млрд рублей, в том числе собственные — 47%, межбюджетные трансферты — 53%. По сравнению с 2024 годом собственные доходы выросли на 15% или на 4,5 млрд рублей. Растут как налоговые, так и неналоговые доходы.
«Расходная часть бюджета исполнена в сумме 78,9 млрд рублей, основная доля из них более 50% приходилась на социальную сферу города. По сравнению с 2024 годом они выросли на 2 млрд рублей. Средства были направлены не только на содержание учреждений, но строительство и модернизацию социальных объектов. Активно развивалась система военно-патриотического воспитания детей и молодежи, вовлечения их в массовые занятия физической культурой и спортом. Организована работа в школах по обучению детей проектированию и управлению беспилотными авиационными системами», — отметил Юрий Мочалкин.
Также в ходе доклада директор городского департамента финансов рассказал, что расходы на содержание и ремонт дорог, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», по сравнению с 2024 годом выросли на 0,5 млрд рублей и составили 7,5 млрд рублей. Введены в эксплуатацию два жилых многоэтажных дома.
«В 2025 году город участвовал в четырех национальных проектах, на реализацию которых было направлено 4,8 млрд рублей. Исполнение составило 100%. Инвестиционные расходы составили 24,4 млрд рублей, или 31% от общих расходов бюджета. По итогам исполнения дефицит бюджета меньше запланированного на 962 млн рублей и составил 2,7 млрд рублей. Муниципальный долг составил 48,6% от собственных доходов бюджета при нормативе 85%. В целом бюджет 2025 года позволил реализовать все ранее запланированные проекты и обеспечить социальные обязательства города», — подытожил Юрий Мочалкин.
Рекомендации и предложения по проектам решений можно направить в администрацию города до конца дня 7 мая включительно на почтовый адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213.
Полный текст проектов «Об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за 2025 год» и «Об исполнении бюджета Кстовского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год» опубликованы в разделе «Документы» портала «Открытый бюджет Нижнего Новгорода».