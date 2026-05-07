Более 40 участков изъяли у спекулянтов в Нижегородской области

С начала 2025 года министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области выявило 47 участков, права аренды на которые недобросовестные предприниматели пытались перепродать через интернет-площадки. По большинству таких случаев договоры уже расторгнуты, а сами земли возвращены в распоряжение региона, сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на минимущества.