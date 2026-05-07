Во Внуково сняли ограничения на полеты спустя 18 часов

Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Аэропорт был закрыт около 18 часов.
Сегодня ночью вводились ограничения для Шереметьево, он работал в ограниченном режиме до шести утра. С 8:00 мск на два часа закрывалось Домодедово.
Сегодня на подлете к Москве сбили больше 50 БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
