Банк России спрогнозировал инфляцию на уровне 5,9% во втором квартале

Инфляция в России во втором квартале сохранится на уровне первых трех месяцев 2026 года, то есть на отметке 5,9%, прогнозируют в ЦБ. При этом регулятор полагает, что во втором полугодии инфляция опустится до целевых 4%, а по итогам года она снизится до 4,5−5,5%, отметили в Банке России.