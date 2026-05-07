Посещаемость ТЦ в Москве и Петербурге снизилась на майских праздниках

Длинные выходные в начале мая не привели к росту интереса россиян к торговым центрам. В Москве показатель Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 7%. По отношению к предыдущей неделе трафик в столице также снизился на 4%, в Северной столице остался на прежнем уровне.