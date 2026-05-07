Дипфейки и обыски: прокуроры Парижа взялись за Маска и соцсеть X

Прокуратура Парижа инициировала предварительное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска и его платформы X из-за отказа бизнесмена явиться для дачи показаний.

Как передает газета Le Monde, французские правоохранительные органы перешли к новым процессуальным действиям после того, как в апреле миллиардер проигнорировал вызов на допрос. До этого, в феврале текущего года, в местных офисах технологической корпорации уже прошли обыски в рамках дела против самой социальной сети.

Описывая вектор работы французских следователей, издание отмечает: «Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X (бывшая Twitter), ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино».

Новый виток расследования стал прямым продолжением юридического процесса, стартовавшего во Франции еще в июле 2025 года из-за предполагаемых манипуляций с алгоритмами выдачи информации. Впоследствии претензии силовиков только усугубились на фоне скандала вокруг встроенного чат-бота Grok, который оказался в центре разбирательства из-за генерации дипфейков сексуализированного характера.

