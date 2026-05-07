«Известия»: долговая нагрузка в строительстве достигла 500%

Строительная отрасль России входит в острую фазу кризиса, которая может продлиться два-три года. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), чей доклад изучили «Известия».
По данным специалистов, спад в жилищном секторе закрепился: в январе 2026 года снижение составило 5,5%, а в феврале — 1,1% с учетом сезонности. Проблемы связаны с высокой ключевой ставкой, жесткими условиями ипотеки и сокращением бюджетных расходов.
Застройщики испытывают давление из-за удорожания кредитов. По данным ЦМАКП, они тратят 37% прибыли на проценты, что является рекордом. Их чистые обязательства составляют 481% EBITDA, то есть долг в пять раз превышает прибыль отрасли.
