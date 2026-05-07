Названа безопасная сумма наличных денег, чтобы хранить их дома

Волгоградцам назвали безопасный предел наличных для дома — не более 10% от всех сбережений. Держать больше рискованно: деньги могут сгореть, их украдут, а инфляция их съест.
Финансовый советник Мария Ермилова пояснила: небольшой запас на одну-две недели расходов — разумная мера. Он спасет, если откажут карты, банкоматы или мобильный интернет. Но превращать технические сбои в повод копить дома крупные суммы — ошибка, — пишет «Газета.ru».
По данным ЦБ, в марте россияне увеличили объем наличных на 300 млрд рублей, до 19,5 трлн. Каждый седьмой гражданин хранит деньги дома. Чаще всего причина — тревога из-за перебоев со связью. Главный минус наличных «под матрасом» — они не работают. Нет процентов, нет защиты от инфляции.
В отличие от банковских вкладов, домашние накопления не застрахованы государством. Добавляют рисков пожар, потоп, кража или простая порча купюр. Эксперт советует: базовые расходы на форс-мажор — да, но остальное лучше разместить во вкладах, облигациях или фондах. Так деньги не просто лежат, а приносят доход и частично защищают от роста цен.
