Трамп допустил существенный рост пошлин против ЕС после 4 июля

1 мая американский президент заявил, что недоволен выполнением Евросоюзом своей части заключенного в августе 2025 года торгового соглашения, поэтому Соединенные Штаты повысят ставку импортной пошлины на поставляемые на американский рынок автомобили и грузовики из ЕС до 25%. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в связи с этим напомнила, что США также еще не выполнили всех своих обязательств по торговой сделке.