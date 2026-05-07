Трамп допустил существенный рост пошлин против ЕС после 4 июля

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Пошлины США на европейские товары будут существенно увеличены, если ЕС не выполнит к 4 июля положения торговой сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.
Американский лидер назвал беседу замечательной, отметив, что стороны «обсудили множество тем, в том числе полное согласие с тем, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие». При этом он отметил, что «терпеливо ждет выполнения ЕС своей части» торгового соглашения с США.
«Было обещано, что ЕС выполнит свою часть сделки и, согласно договоренностям, снизит пошлины до нулевых показателей. Я согласился дать ей (главе ЕК — прим. ТАСС) время до 250-летия нашей страны (250-й годовщины принятия Декларации независимости США, которая будет отмечаться 4 июля 2026 года — прим. ТАСС), в противном случае пошлины для них немедленно подскочат до куда более высокого уровня», — написал американский лидер в Truth Social.
1 мая американский президент заявил, что недоволен выполнением Евросоюзом своей части заключенного в августе 2025 года торгового соглашения, поэтому Соединенные Штаты повысят ставку импортной пошлины на поставляемые на американский рынок автомобили и грузовики из ЕС до 25%. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в связи с этим напомнила, что США также еще не выполнили всех своих обязательств по торговой сделке.