Continental уволит 3 тыс. сотрудников в подразделениях ContiTech по всему миру

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Германский производитель шин и автозапчастей Continental планирует сократить 3 тыс. рабочих мест в филиалах своей дочерней компании ContiTech по всему миру, из них 1,6 тыс. — в Германии. Об этом говорится в заявлении Continental.
«Подразделение ContiTech производителя Continental договорилось с представителями сотрудников о сокращении около 1,6 тыс. рабочих мест в Германии в рамках программы экономии, предусматривающей перенос ряда функций в страны с более конкурентными затратами. В общей сложности программа затрагивает около 3 тыс. рабочих мест в мире. Как было объявлено ранее, ContiTech планирует добиться ежегодной экономии в размере €150 млн начиная с 2028 года. В свете сохраняющейся слабой рыночной конъюнктуры данные меры призваны укрепить долгосрочную конкурентоспособность компании», — отмечается в сообщении.
ContiTech обещает смягчить последствия увольнений, где это возможно. Согласованный пакет мер включает программу добровольного увольнения и поддержку в поиске работы в компании и у других работодателей. Основное внимание при корректировке численности персонала будет уделено административным функциям в рамках бизнес-подразделений и секторов компании. Эти функции сосредоточены преимущественно в Ганновере.
В ContiTech работают более 20 тыс. человек по всему миру (около 7,7 тыс. в Германии). Компания объединяет промышленные продукты и решения Continental для клиентов из различных отраслей.