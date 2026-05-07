Continental уволит 3 тыс. сотрудников в подразделениях ContiTech по всему миру

«Подразделение ContiTech производителя Continental договорилось с представителями сотрудников о сокращении около 1,6 тыс. рабочих мест в Германии в рамках программы экономии, предусматривающей перенос ряда функций в страны с более конкурентными затратами. В общей сложности программа затрагивает около 3 тыс. рабочих мест в мире. Как было объявлено ранее, ContiTech планирует добиться ежегодной экономии в размере €150 млн начиная с 2028 года. В свете сохраняющейся слабой рыночной конъюнктуры данные меры призваны укрепить долгосрочную конкурентоспособность компании», — отмечается в сообщении.