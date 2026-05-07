В КНР назвали незаконными санкции Британии против китайских компаний

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Китай считает незаконными санкции Великобритании против китайских компаний за сотрудничество с российскими предприятиями. Об этом заявило посольство КНР в Лондоне.
«Санкции Великобритании — это односторонние меры, не подкрепленные международным правом. Они подрывают легитимные права и интересы китайских компаний. Китай решительно выступает против этих санкций и направил представление Великобритании», — говорится в заявлении.
В диппредставительстве подчеркнули, что Пекин «придерживается объективной и беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса». «Мы остаемся приверженными продвижению мирных переговоров и поддерживаем строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законодательством и регулятивными нормами. Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны подвергаться стороннему вмешательству или воздействию», — отмечается в заявлении.
В посольстве КНР призвали Великобританию «немедленно исправить свои ошибки и отменить санкции». «Китай примет серьезные меры для обеспечения легитимных прав и интересов китайских компаний», — говорится в заявлении.
5 мая Соединенное Королевство расширило санкции в отношении России, включив в черный список 10 физических лиц и 8 компаний. Под рестрикции, в частности, подпали зарегистрированные в Китае фирмы M9 Logistics Ltd и M9 Logistics Co. Посольство РФ в Лондоне назвало враждебным шагом очередные ограничения Великобритании.