Росимущество начало прием заявок на аукцион по продаже ЮГК

Стартовая цена составила 162,02 млрд рублей.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) начало прием заявок на аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов группы.

Заявки принимаются с 00.01 мск 8 мая до 17.00 мск 15 мая, проведение торгов запланировано на 15.00 мск 18 мая. Стартовая цена — 162,02 млрд руб.

Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи — 3,2 млрд рублей, участникам необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд руб).

Как говорится в сообщении Росимущества, правительство РФ приняло решение о продаже 67,2% акций ЮГК и иных компаний группы, активы которой были обращены в собственность РФ по решению суда. Сами 67,2% ЮГК оценены в 140,4 млрд руб.

Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участие одного покупателя.

Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежащих Константину Струкову.