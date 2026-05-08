Мерц заявил о планах построить в ФРГ первую в мире термоядерную электростанцию

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг о намерении построить в Германии первую в мире термоядерную электростанцию.
«В долгосрочной перспективе Германии потребуется увеличение объемов энергоснабжения, чтобы стабилизировать и по возможности снизить цены на энергию. Для достижения этой цели мы делаем ставку на новые газовые электростанции, которые дополнят развитие возобновляемых источников энергии, которое мы ни в коей мере не ставим под сомнение», — сказал Мерц, выступая на съезде торгово-промышленных палат страны. Он отметил, что 13 мая кабинет министров Германии утвердит стратегию развития электростанций и «тем самым даст старт тендерам на строительство в ФРГ новых газовых ТЭС, которые должны обеспечить базовую нагрузку сети».
«Мы хотим построить в Германии первую в мире термоядерную электростанцию», — подчеркнул канцлер ФРГ. «На Ганноверской промышленной ярмарке две недели назад мы могли убедиться, что это не утопично, а весьма реалистично, что Германия входит в число безусловных лидеров в данной области научных исследований», — утверждал канцлер.
15 марта премьер-министр Баварии Маркус Зёдер сообщил о планах реализовать в регионе проект строительства малого модульного ядерного реактора и отметил необходимость использования технологии термоядерного синтеза. В качестве топлива, по его мнению, можно было бы использовать ядерные отходы.
Решение о постепенном отказе ФРГ от атомных электростанций было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, с учетом последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1».