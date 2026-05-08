Мерц заявил о планах построить в ФРГ первую в мире термоядерную электростанцию

«В долгосрочной перспективе Германии потребуется увеличение объемов энергоснабжения, чтобы стабилизировать и по возможности снизить цены на энергию. Для достижения этой цели мы делаем ставку на новые газовые электростанции, которые дополнят развитие возобновляемых источников энергии, которое мы ни в коей мере не ставим под сомнение», — сказал Мерц, выступая на съезде торгово-промышленных палат страны. Он отметил, что 13 мая кабинет министров Германии утвердит стратегию развития электростанций и «тем самым даст старт тендерам на строительство в ФРГ новых газовых ТЭС, которые должны обеспечить базовую нагрузку сети».