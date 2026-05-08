В России средний размер пенсии вырос в два раза за 10 лет

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения в России за десять лет вырос в два раза, выяснил ТАСС, проанализировав данные статистики.
Так, в марте 2016 года средний размер пенсионного обеспечения составил почти 12,4 тыс. рублей. В марте 2026 года — около 25,3 тыс. рублей, следует из данных Росстата. Таким образом, сумма выросла почти на 13 тыс. рублей.
Ранее ТАСС сообщал, что разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам РФ в марте 2026 года составила свыше 23 тыс. рублей.