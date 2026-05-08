Во Владивостоке ищут подрядчика для ремонта дороги-дублёра через Нефтеветку

Администрация Владивостока объявила конкурс на асфальтирование дороги по улице Нефтеветка — от железнодорожного переезда на мысе Кунгасный до станции Моргородок. Альтернативный маршрут к проспекту 100-летия Владивостока протяженностью 4 километра планируют заасфальтировать к середине ноября, сообщила пресс-служба мэрии.
Заявки от компаний принимают до 22 мая. Подрядчика выберут по опыту аналогичных работ, наличию техники и квалифицированных специалистов. Финансирование проекта обеспечило правительство Приморского края. На первый этап реконструкции выделили 350 миллионов рублей из краевого бюджета.
Дорожникам предстоит подготовить основание дорожного полотна, отремонтировать его, обустроить системы ливневой канализации, возвести подпорные стены, уложить асфальтобетонное покрытие, установить ограждения и нанести разметку. Для участка уже утвердили проект межевания территории и установили красные линии. Городской Центр организации дорожного движения разработал проект организации транспорта. Служба «Содержание городских территорий» демонтировала незаконные объекты, освободив площадки под строительство.
Трассу планируют реконструировать поэтапно. Сначала обновят улицу Нефтеветка от мыса Кунгасного до станции Моргородок. Затем объездную дорогу соединят с проспектом Красного Знамени, улицей Иманской и проспектом 100-летия Владивостока. Общая площадь дорожного полотна составит почти 80 гектаров.