43 семьи из Владивостока получили ключи от новых квартир

«Я в прошлом году позвонил в Администрацию. Дальше время пришло на жеребьёвку, и вытянул листочек со своей квартиры. В принципе, вот и всё, буквально 2 месяца подождал, и вот сегодня я получил ключи от тёплой красивой квартиры. Двор красивый, опрятный, я так понимаю, там в дальнейшем ещё что-то будет строиться. Планы на квартиру у меня много. Будут меняться полы, ремонт в туалете сделаю, поменяю также кухню. Сделаю из однокомнатной двухкомнатной, детскую хочу сделать. В принципе, это пока только планы, а там уже дальше посмотрим. Квартира она светлая, даже вид из окна есть, немножко захватило море. В принципе, так как это вообще первая квартира, для меня она очень даже устраивает», — рассказал новый житель дома на Русской, 57ш Даниил Абрамов.