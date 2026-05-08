43 семьи из Владивостока получили ключи от новых квартир

Жильё с ремонтом «под ключ», пожарной сигнализацией, интернетом и даже видом на море вручили во Владивостоке 14 семьям из аварийного дома и 29 детям-сиротам, включая одного участника СВО.
6 мая во Владивостоке стало днём больших перемен для 43 семей. В актовом зале администрации приморской столицы прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир в новостройке на Русской, 57ш. Счастливыми обладателями собственного угла стали 14 семей, переселённых из аварийного жилья, и 29 детей-сирот — в их числе один участник СВО. Глава краевого центра Константин Шестаков поздравил новосёлов, призвал сообщать о любых недостатках по гарантии и предложил весной вместе высадить во дворе хвойные деревья и цветы.
Ключи, эмоции и планы на субботник.
Церемония прошла в тёплой, почти семейной обстановке. Многие пришли с детьми и близкими. Глава города Константин Шестаков, вручая ключи, подчеркнул: строительство было непростым, но главное — оно завершено.
«Мы завершили эту значимую для нас и не очень простую стройку, и у вас остаётся одно — переехать в квартиры с ремонтом. Обращаюсь ко всем: если будут замечания — сломалась ручка, что-то не открывается, — сразу сообщайте. Это наша задача. У нас есть гарантийные обязательства», — сказал мэр.
Константин Шестаков пожелал будущим новосёлам, чтобы новые квартиры стали для них настоящим домом и принесли счастье.
Он также предложил весной провести во дворе домов совместный субботник. Администрация обещает привезти саженцы хвойных деревьев и цветущих растений, чтобы сделать двор зелёным. Этот квартал, по замыслам, должен быть одним из самых зелёных.
Городские власти уже привели в порядок прилегающие территории в квартале, для самых маленьких установили детскую площадку.
Ремонт, интернет и даже вид на море.
Все квартиры сданы полностью обустроенными. Квартиры застройщик сделал «под ключ». Они полностью благоустроены, есть необходимое электрическое, сантехническое оборудование, пожарная сигнализация, даже проведен интернет, наклеены обои, уложено напольное покрытие.
Новосёлы уже осмотрели свои владения. Все они довольны долгожданным жильём. Даниил Абрамов, получивший первую в жизни квартиру, поделился планами.
«Я в прошлом году позвонил в Администрацию. Дальше время пришло на жеребьёвку, и вытянул листочек со своей квартиры. В принципе, вот и всё, буквально 2 месяца подождал, и вот сегодня я получил ключи от тёплой красивой квартиры. Двор красивый, опрятный, я так понимаю, там в дальнейшем ещё что-то будет строиться. Планы на квартиру у меня много. Будут меняться полы, ремонт в туалете сделаю, поменяю также кухню. Сделаю из однокомнатной двухкомнатной, детскую хочу сделать. В принципе, это пока только планы, а там уже дальше посмотрим. Квартира она светлая, даже вид из окна есть, немножко захватило море. В принципе, так как это вообще первая квартира, для меня она очень даже устраивает», — рассказал новый житель дома на Русской, 57ш Даниил Абрамов.
Отметим, что в четырёх построенных домах детям-сиротам и владивостокцам, чьё жильё официально признано аварийным, передадут 494 квартир. Часть из них уже распределили. Администрация города ведёт активную работу по предоставлению жилья для детей-сирот с 2019 года — с того момента были переданы полномочия муниципалитету. По нормативам, площадь каждой квартиры должна составлять не менее 21 квадратного метра.
«Я из детского дома. Мне помогла сестра получить квартиру. Она нашла мне юриста, и юрист помог мне с документами, чтобы мне выдали квартиру. На получение квартиры ушло примерно два года. Первые эмоции, которые я испытала: “Да наконец-то уже!” Столько ждать пришлось, пока все недочеты устранят, ремонт завершат. Буквально позавчера уже была в нашей новой квартире, я там буду жить со своим мужем и маленькой дочкой. Заселяться планируем через недели две, уже есть небольшие планы по ремонту», — поделилась новая жительница дома на Русской, 57ш Мария Мишан.
«В планах ремонт и заехать туда. Хотим сделать перетяжку обоев, сделать санузел под себя. Прихожую обустроить с кухней для себя. Нам очень понравилось, что район спокойный, вообще тишина и счастье», — отметил муж Марии.
Напомним, что Администрация расселяет более 65 домов, признанных аварийными до 2017 года — именно под эту дату сформирована текущая программа. В рамках этого этапа построено 4 многоквартирных жилых дома на Русской, 77. За последние 5 лет получилось улучшить жилищные условия более 1500 семей — это почти 3000 человек. Люди получили свыше 56 тысяч квадратных метров жилья.
«Ежегодно идёт обеспечение почти по всем категориям. Планы у нас из года в год похожие: строительство, выплаты и вторичное жильё», — пояснил начальник управления по учёту и распределению жилой площади Андрей Цуренко.
Для 43 семей ключи на Русской, 57ш — это начало новой жизни. Для кого-то — первой собственной квартиры, для кого-то — долгожданный переезд из аварийных стен. Мэр приморской столицы Константин Шестаков пообещал поддержку, соседи — помогать друг другу, а администрация — продолжить стройку. Следующая партия ключей — уже на горизонте. В городе у моря прибавилось счастливых новосёлов.