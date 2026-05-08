Россиянам напомнили, кто имеет льготы на капремонт

Компенсация взносов на капремонт в размере 50% действует для граждан свыше 70 лет. 100% компенсации могут получить одинокие пенсионеры старше 80 лет. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев для РИА Новости.
Свищев также отметил, что право на получение компенсации в размере 50% от суммы взносов на капремонт имеют инвалиды первой и второй групп, а также семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей с инвалидностью. Аналогичным правом наделены и ветераны боевых действий.
Депутат добавил, чтобы оформить льготу, нужно прийти в МФЦ и написать заявление.
О налоговых льготах пенсионерам в 2026 году ранее напомнил KP.RU. Например, по налогу на имущество пенсионер имеет право полностью освободить от уплаты один объект недвижимости каждого вида.