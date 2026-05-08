Эксперт Летенков: в РФ спрос на покупку квартир вырос на 20% за год

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Спрос на покупку квартир в России (первичный и вторичный рынок) вырос в апреле на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом рассказал в беседе с ТАСС генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.
«В апреле интерес к покупке квартир в России вырос на 0,5% по сравнению с мартом. Год к году рост составил 19,9%. При этом структура спроса показывает, что покупатель стал значительно осторожнее и внимательнее к бюджету сделки», — сообщил он.
При этом более 53% интереса приходится на вторичное жилье, отмечает эксперт. Около 6,7% формируют покупатели, которые целенаправленно ищут новостройки и предложения от застройщиков. Остальная часть спроса приходится на людей, которые пока не привязаны к конкретному типу недвижимости. Для них в приоритете цена, площадь, район, ежемесячный платеж и общая стоимость покупки. Именно поэтому часть аудитории сегодня одновременно рассматривает и вторичный рынок, и новостройки.
По словам эксперта, основной спрос сосредоточился в массовом сегменте. Однокомнатные квартиры формируют 27,1% интереса, двухкомнатные — 19,3%. На трехкомнатные приходится 4,8%, на студии — менее 1%. Граждане все еще выбирают компактные квартиры с более понятным бюджетом покупки и дальнейшего содержания. При этом на рынке нет признаков ажиотажа. Доля интереса к квартирам на стадии котлована составляет всего 0,3%. Интерес к ипотеке держится на уровне 1,6%, к рассрочке — 1,7%. Покупатели дольше принимают решение и стараются избегать повышенных рисков.
Наибольшую активность продолжают показывать крупнейшие города: например, Омск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Красноярск, добавил эксперт. В этих городах покупатели значительно активнее интересуются рынком недвижимости, чем в среднем по стране. Это говорит о том, что спрос постепенно распределяется шире и уже не концентрируется только в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас рынок держится на прагматичном спросе. Покупатели чаще выбирают квартиры с понятной ценой, готовыми сроками заселения и минимальной финансовой нагрузкой в ближайшие годы.