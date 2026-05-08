Красноярцам показали удивительного «пришельца» из Красной книги

Необычный редкий гриб, занесённый в Красную книгу, попал в объектив камеры бывшего лётчика-наблюдателя.
Как рассказали в Лесопожарном центре Красноярского края, Николай Саблин заметил удивительной формы ежовик коралловидный в лесу.
«Вот так идёшь, а тут лицо инопланетянина под ногами. Только больших черных глаз не хватает. Причудливая форма получилась из густой грибной “шевелюры”. Обычно краснокнижный гриб ежовик коралловидный шифруется под морские кораллы. А тут решил скреативить», — прокомментировали фото специалисты Центра.
