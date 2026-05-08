«Память о подвигах живёт в наших сердцах»: угольщики СУЭК-Красноярск присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 22 апреля по всей России и более чем в 30 странах мира проходит Международная акция «Георгиевская ленточка».
Волонтёры раздают миллионы чёрно-оранжевых лент, напоминая: мы помним, мы гордимся. В 2022 году лента, переплетающая поколения, получила официальный статус символа воинской славы России.
Почти 1,5 тысячи георгиевских ленточек вручат накануне Дня Победы сотрудникам АО «СУЭК-Красноярск» активисты советов молодёжи. Всероссийскую акцию угольщики поддерживают на протяжении всей её истории. «Каждый год вручаем коллегам георгиевские ленточки. Начали ещё в двадцатых числах апреля, так что на памятный митинг накануне Дня Победы все сотрудники выйдут с этим символом праздника на груди», — говорит ведущий специалист отдела по персоналу и социальным вопросам Назаровского разреза Наталья Зима.
«Прикрепляя эту ленточку, мы с коллегами благодарим всех защитников Отечества и говорим: “Память о подвигах героев живёт в наших сердцах!”, — напомнил о значимости символа инженер по долгосрочному планированию технического отдела Бородинского разреза Сергей Лаппо.
«Акция “Георгиевская ленточка” — одно из многочисленных мероприятий, которые мы традиционно проводим накануне Дня Победы — нашего самого главного праздника, — рассказывает специалист отдела по труду и заработной плате Бородинского погрузочно-транспортного управления Анастасия Гущина. — Мы украшаем окна нашего административно-бытового комплекса, оформляем “Стену Памяти”, обязательно в День Победы пройдем в Бессмертном полку с портретами наших героев. Сегодня мы, как когда-то наши родители, должны также бережно хранить и передавать нашим детям память о Великой Отечественной войне, о подвиге нашего народа».
На Березовском разрезе георгиевские ленточки раздали во время памятного митинга и праздничного мини-концерта, мероприятия с песнями военных лет, вальсом и стихами накануне 9 Мая уже стали доброй традицией на предприятии.
«Больше 80 лет прошло, а День Победы так и остается праздником со слезами на глазах для самых разных поколений, — делится главный специалист отдела производственного контроля и охраны труда Березовского разреза Екатерина Алтабасова. — Мало осталось в живых ветеранов, свидетелей тех страшных лет, но мы через такие памятные акции, стихи и песни, сбережем память о них ради будущего».
Сотрудники СУЭК-Красноярск присоединились и к другим общероссийским мероприятиям и акциям: «Окна Победы», «Диктант Победы», «Стихи Победы» в исполнении детей сотрудников, спортивные соревнования, выставки детских рисунков и многое другое.
Память о подвиге поколения победителей для угольщиков священна. Георгиевская ленточка на груди каждого сотрудника — это не просто дань традиции, а живая связь времён, когда вчерашние солдаты после Победы поднимали страну и строили угольные разрезы, закладывая фундамент для будущих поколений.