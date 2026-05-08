Суд в США признал импортные пошлины Трампа в размере 10% незаконными

Дональд Трамп заявил, что не удивлён решению Федерального суда по торговле США признать незаконными импортные пошлины в размере 10%.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный суд по торговле США постановил, что импортные пошлины в размере 10 процентов, введённые американским лидером Дональдом Трампом, являются незаконными, следует из соответствующего решения.

Эти тарифы касаются всех товаров, ввозимых в Соединённые Штаты.

«Пошлины, введенные в отношении истцов, не разрешены законом», — сказано в тексте постановления.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать указанное судебное решение. Президент заявил, что для него это не стало неожиданностью.

«Ничего не удивляет меня», — сказал глава государства.

Американским лидер добавил, что найдет другое решение.

Напомним, в феврале Верховный суд США отменил пошлины, которые Трамп вводил в рамках закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Инстанция постановила, что использование закона вторгается в полномочия Конгресса и нарушает доктрину «основных вопросов».

В конце марта Трамп заявил, что решение Верховного суда об отмене таможенных пошлин может привести к значительным финансовым потерям для США. Он пояснил, что такой шаг грозит необходимостью возврата крупных сумм, которые составляют сотни миллиардов долларов.

