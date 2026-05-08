Новая обеднительная электропечь, разработанная «Норникелем», дала первый штейн

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске, на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ), досрочно завершился капитальный ремонт обеднительной электропечи № 1. Ключевые элементы агрегата впервые были полностью спроектированы и произведены инженерами «Норникеля».
Ранее это сложное пирометаллургическое оборудование поставлялось из-за рубежа. Теперь «Норникель» освоил полный цикл изготовления обеднительной электропечи — от конструкторской документации до готового изделия.
Как подчеркнул вице-президент, директор Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов, досрочный ввод печи в эксплуатацию — знаковое событие для компании. «Фактически мы перешли на новый уровень технологической самодостаточности: полностью спроектировали, изготовили и смонтировали сложнейшее оборудование силами собственного ремонтного комплекса. Это не только замещение импорта, но и создание внутреннего центра компетенций, способного тиражировать опыт на другие переделы. Подтвержден и экономический эффект от реализации проекта. Однако в этом случае намного важнее долгосрочная устойчивость ключевых производственных цепочек завода, одного из основных производственных активов “Норникеля” в Заполярье», — сказал он.
Всего для печи изготовили 529 медных кессонов 14 типоразмеров — охлаждаемых модулей, работающих в экстремальных температурных режимах. Металл для них добыт силами предприятий минерально-сырьевого комплекса компании. В ходе капремонта специалисты восстановили фундамент агрегата, смонтировали подину из 18 сегментов, выполнили весь объем сварных соединений. В круглосуточном режиме около 110 специалистов одновременно готовили футеровку основания, монтировали каркас, системы загрузки и коллекторного охлаждения на различных высотных отметках, выдерживая самые высокие технологические стандарты.
На Механическом заводе был модернизирован технологический процесс, закуплен станок глубокого сверления, что позволило сократить сроки выполнения отдельных операций в десятки раз. Для обеспечения точного монтажа конструкции на стенде имитировалась реальная площадка завода.
Значимость запуска печи для производственной цепочки завода отметил и исполняющий обязанности директора НМЗ Максим Педанов: «Пока печь находилась в ремонте, первая технологическая линия работала с ограничениями. Благодаря слаженной работе ремонтных служб и коллектива плавильного цеха запуск произведен раньше установленного срока, и печь уже дала первый штейн. Мы получили неоценимый опыт и доказали, что вне зависимости от сложности вызовов способны решать любые задачи».
Напомним, на НМЗ установлены четыре обеднительные электропечи. Суммарно они перерабатывают около 2 500 т сырья в сутки, извлекая из шлаков никель, медь, кобальт и металлы платиновой группы. От стабильной работы этих агрегатов во многом зависит эффективность всего завода.