Почему дорогая нефть может оказаться «злом» для Казахстана, рассказал эксперт

Казахстан относится к странам, имеющим высокую долю доходности госбюджета за счет экспорта природных ресурсов, и нефть является основным источником заработка. На фоне подорожания нефти экономика получает больше денег, тенге укрепляется, растут финансовые возможности бюджета и уровень благосостояния населения. Однако, как сообщает экономист Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез», даже у такого положительного изменения есть серьезные риски.
Когда появляются риски от дорогой нефти
Дорогая нефть позволяет увеличить госбюджет и направить деньги на важные цели, такие как социальная поддержка населения, инфраструктура, зарплаты бюджетникам
«И расходы начинают расти. Там добавили, тут расширили, здесь пообещали, там запустили новую программу. Всё выглядит прилично, потому что деньги пока есть. Но проблема в том, что нефтяные доходы временные, а расходы потом становятся постоянными. Вот это главный риск: цена на нефть может снизиться, а зарплаты, субсидии, стройки, льготы, обязательства и бюджетные аппетиты назад уже не снизить», — отмечает эксперт.
Чем грозит снижение цен на нефть
Если госбюджет вырос и не были решены вопросы укрепления экономики, неизбежное последующее снижение стоимости нефти может усилить внутренние проблемы. Экономика в итоге может не стать сильнее, а просто несколько лет жить за счет высоких доходов от продажи ресурсов. При возникновении недостатка бюджета из-за падения цен на нефть придется покрывать дефицит за счет:
денег из Нацфонда;
роста внешних заимствований;
повышения налогов, давления на бизнес
и т. д.
«Поэтому да, дорогая нефть для других стран может быть благом. И для Казахстана тоже может быть благом. Но только если ее использовать как шанс укрепить экономику, а не как повод устроить бюджетный праздник. Проблема не в нефти. Проблема в том, что временную удачу у нас слишком часто принимают за вечный доход. А потом удивляются, почему после праздника опять пришел счет», — сообщает Руслан Султанов.