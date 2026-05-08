Спрос на броши с патриотической символикой вырос на Ozon почти в восемь раз

Как показали данные Ozon Travel, с 8 по 11 мая спрос россиян на отели в Волгограде, где располагается один из главных символов победы — памятник «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, вырос в годовом сравнении почти в 3 раза. Туристы также едут в другие места, которые стали символом Великой Победы. Среди них город Брест, где бронирования отелей увеличились в 2,7 раза, Тула, Минск и Архангельск (рост почти в 2 раза).