Спрос на броши с патриотической символикой вырос на Ozon почти в восемь раз

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Спрос россиян на броши с патриотической символикой увеличился на маркетплейсе Ozon в 7,5 раза перед Днем Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«В первые дни перед праздником наблюдается не только рост интереса к поездкам, но и к самой атрибутике Дня Победы: спрос на броши с патриотической символикой год к году вырос в 7,5 раза», — сказано в сообщении.
Кроме того, в 3,5 раза повысился интерес к Георгиевским лентам, в 1,6 раза — к искусственным гвоздикам и в 1,5 раза — к пилоткам, поделились аналитики.
Как показали данные Ozon Travel, с 8 по 11 мая спрос россиян на отели в Волгограде, где располагается один из главных символов победы — памятник «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, вырос в годовом сравнении почти в 3 раза. Туристы также едут в другие места, которые стали символом Великой Победы. Среди них город Брест, где бронирования отелей увеличились в 2,7 раза, Тула, Минск и Архангельск (рост почти в 2 раза).