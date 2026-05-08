Краевая служба занятости помогла предприятиям ОПК закрыть 2,6 тысячи вакансий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае новый проект краевой службы занятости позволил предприятиям приоритетных отраслей быстрее закрывать кадровый дефицит. За четыре месяца на производства трудоустроили 2,6 тысячи специалистов, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Проект запустили в этом году для поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. В нем участвуют 32 предприятия ОПК, которым важно сохранять стабильные темпы производства за счет оперативного подбора персонала.
Для поиска сотрудников применяют разные форматы: открытые отборы, ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, профтуры и другие инструменты. Такой подход позволяет быстрее находить подходящих специалистов и закрывать востребованные позиции.
«Служба занятости не только отбирает кандидатов, но и организуют обучение под заказ работодателей, проводит профориентационные мероприятия для молодёжи. За предприятиями закрепляют персональных кураторов для непрерывного поиска необходимых специалистов», — отметил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Дополнительные возможности дают мобильные центры занятости, позволяющие проводить собеседования в отдаленных территориях. Также активно используется цифровой сервис «Кадры для ОПК», который в 2025 году признан лучшим решением в сфере трудоустройства на всероссийском конкурсе.
В рамках программы «Мобильность 2.0» нацпроекта «Кадры» работодатели получают субсидии при привлечении специалистов из других регионов. В этом году на предприятия Красноярского края уже приехали сотрудники из Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей, а также Туруханского муниципального округа.
Всего с начала года служба занятости помогла трудоустроиться более девяти тысячам жителей края. В банке вакансий сейчас свыше 37 тысяч предложений, при этом наибольший спрос сохраняется на рабочих специалистов в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве. Для предприятий ОПК заявлено 1,4 тысячи вакансий.