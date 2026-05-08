Краевая служба занятости помогла предприятиям ОПК закрыть 2,6 тысячи вакансий

Всего с начала года служба занятости помогла трудоустроиться более девяти тысячам жителей края. В банке вакансий сейчас свыше 37 тысяч предложений, при этом наибольший спрос сохраняется на рабочих специалистов в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве. Для предприятий ОПК заявлено 1,4 тысячи вакансий.