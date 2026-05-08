В "Суточно.ру" сообщили о падении цен на жилье для туристов на 9−11 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Цены на посуточную аренду жилья для туристов упали на 9−11 мая из-за коротких выходных и снизившегося спроса. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Айрат Мусин.
«Из-за коротких выходных, и как следствие снизившегося спроса, во многих городах по сравнению с прошлым годом заметно упали цены на аренду на 9−11 мая. Сильнее всего сократились ставки в Волгограде — на 20%, Бресте — на 15% и Минске — на 12%», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что средняя стоимость аренды жилья в Минске на 9 мая составляет 8 130 рублей за сутки, в Волгограде — 6 950 рублей, в Бресте — 8 040 рублей.
По данным аналитиков сервиса, в Нижнем Новгороде аренда в среднем стоит 7 100 рублей (+2%), в Ярославле — 5 980 рублей (+2%), в Казани и Зеленоградске — 5 910 рублей (-4%), в Москве — 5 560 рублей (+2%), в Пскове — 5 430 рублей (+6%), в Великом Новгороде — 5 310 рублей (-1%), в Санкт-Петербурге — 5 180 рублей (-6%), в Кисловодске — 5 060 рублей (+12%), в Краснодаре — 3 850 рублей (+10%), в Екатеринбурге — 3 500 рублей (-4%).