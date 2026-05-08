"Русский Стандарт": средний чек рассрочки у мужчин на 38,3% больше, чем у женщин

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Средний чек рассрочки за четыре месяца 2026 года у мужчин составил 9 474 рублей (в 2025 году — 9 216 рублей). Это на 38,3% больше, чем у женщин — 6 849 рублей (в 2025 году — 6 828 рублей). Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным исследования, в 2026 году среди клиентов, оформивших покупки в рассрочку, было 35% мужчин и 65% женщин. Такие показатели объясняются тем, что многие женщины относятся к совершению покупок очень рационально.
В топ-5 городов, где отмечено наибольшее количество покупок, оформленных в рассрочку за четыре месяца 2026 года вошли: Москва, Санкт-Петербург, Оренбург, Казань, Новосибирск.
При этом наиболее востребованной категорией для перевода покупок в рассрочку в 2026 году стали супермаркеты, так как, по данным исследования, на данный момент они предлагают максимально широкий ассортимент, включающий товары для дома, сада, бытовую технику и электронику, одежду и обувь, другую продукцию повседневного спроса. В рамках исследования были изучены все операции по всем картам банка «Русский Стандарт», переведенные в рассрочку за четыре месяца 2026 г. и 2025 г.