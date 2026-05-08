Эксперты считают справедливой начальную цену продажи ЮГК в 162 млрд рублей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Стартовая цена в 162 млрд рублей, установленная для продажи золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК), является справедливой, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом они отмечают наличие определенного «репутационного шлейфа» у актива и ограниченный круг потенциальных покупателей.
Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает стартовую цену как справедливую. «Да, в принципе справедливо. Она же (цена) предложена исходя из того, какие месторождения есть у ЮГК, каков их запас и объем добычи, какие перспективы и так далее. Есть, конечно, репутационный шлейф, о котором я говорил, связанный с претензиями государства к Константину Струкову (экс-владелец ЮГК — прим. ТАСС), и, возможно, так сказать, он еще сохранится, но в целом-то она приемлемая. Эта компания этих денег стоит», — сказал эксперт.
Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников также считает стартовую цену адекватной. «С учетом соотношения выручки к цене на уровне 1,3х это представляется нормальным. Больше просить за компанию с проблемами с добычей и шлейфом юридических споров на сегодняшнем рынке трудновато», — отметил он.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) планирует 8 мая объявить аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов группы. Рыночная стоимость активов — 162,02 млрд руб., сообщало ведомство ранее. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 15 мая 2026 года. Итоги аукциона будут подведены 18 мая 2026 года.