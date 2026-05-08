Вклады в банках начнут открывать по новым правилам: что изменится

Введение жёсткой связки счета и ИНН направлено на запуск нового цифрового инструмента — платформы «Антидроп». Проект ориентирован на противодействие финансовым преступлениям, особенно схеме с «дроппами». «Дропперы» — это подставные лица, на которых оформляются счета для вывода и отмывания денежных средств. ИНН станет универсальным идентификатором, позволяющим отслеживать движение средств по счетам во всех банках страны, что повысит прозрачность и эффективность контроля подозрительных операций.