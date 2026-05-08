Вклады в банках начнут открывать по новым правилам: что изменится

Нововведение в банковской системе: введение обязательного ИНН для всех счетов физических лиц
С вступлением в силу новых норм, все вклады, как новые, так и уже действующие, будут связаны с ИНН клиентов. Кредитные организации получат право самостоятельно запрашивать и сверять ИНН по базе данных Федеральной налоговой службы.
Цель нововведения
Введение жёсткой связки счета и ИНН направлено на запуск нового цифрового инструмента — платформы «Антидроп». Проект ориентирован на противодействие финансовым преступлениям, особенно схеме с «дроппами». «Дропперы» — это подставные лица, на которых оформляются счета для вывода и отмывания денежных средств. ИНН станет универсальным идентификатором, позволяющим отслеживать движение средств по счетам во всех банках страны, что повысит прозрачность и эффективность контроля подозрительных операций.
Законодательная база и сроки
Законодательная база для внедрения новых требований будет рассмотрена в ближайшие месяцы. Основные положения вступят в силу в 2027 году. Однако отдельные элементы реформы начнут действовать уже с 1 июля 2026 года. В этот период указание ИНН станет обязательным условием для осуществления переводов через Систему быстрых платежей.
Для клиентов
Для рядовых клиентов банковская идентификация усложнится незначительно. ИНН будет включён в стандартный пакет документов, наряду с паспортом. Он потребуется при открытии новых счетов или актуализации данных по действующим.